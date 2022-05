"So viele in einem Raum heißt auch: so viele Viren - aber jetzt kümmert uns das nicht mehr", mit diesen Worten eröffnet Bundeskanzler Karl Nehammer den 40. außerordentlichen Bundesparteitag der ÖVP in Graz, bei dem er sich offiziell zum ÖVP-Chef küren lässt.



Sein Platz ist in der ersten Reihe. Hinter ihm sind Plätze für Erwin Pröll und Andreas Khol reserviert, in der dritten Reihen für Sebastian Kurz und Wolfgang Schüssel. Gekommen sind alle ehemaligen Bundesparteiobleute - außer Reinhold Mitterlehner. Er teilte medial ohne Angabe von Gründen mit, nicht nach Graz zu kommen – es darf aber davon ausgegangen werden, dass dies durchaus mit dem schlechten Verhältnis zu Kurz zu tun hat.

Vor der Grazer Helmut-List-Halle herrscht am Samstag aufgeheizte Stimmung. Tierschützer protestieren lautstark gegen Vollspaltböden, die ÖVP beschallt den Vorplatz mit Musik, das Polizeiaufgebot ist enorm. Wer in die Halle kommt, muss eine ähnlich strenge Sicherheitskontrolle wie am Flughafen durchlaufen.

Nehammers Vorgänger Sebastian Kurz kommt mit großen Teilen seines ehemaligen Teams. Der Konflikt mit Sebastian Kurz werde von den Medien „hinaufgeschrieben“, sagt Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol kurz vor Veranstaltungsbeginn zur Kleinen Zeitung. Kurz sei es hoch anzurechnen, dass er bisher „keinen einzigen Ratschlag“ an die Nachfolger erteilt habe.

Sebastian Kurz beim Eintreffen in der Helmut-List-Halle mit seinem ehemaligen Mitarbeitern Axel Melchior, Lisa Wieser und Kristina Rausch. © Michael Jungwirth

„Nehammer muss uns heute sagen, wohin die Reise geht", umreißt Khol die Erwartungen der rund 1000 Gäste - wovon nur etwa die Hälfte Delegierte sind: "Ich hoffe, dass seine Rede über das übliche ‚Leistung-Familie-Chancengleichheit‘ hinausweist. Wenn es ihm gelingt, die Menschen zu begeistern, dann haben wir zumindest eine Chance.“

Nehammer: "Freut mich, dass Kurz da ist"

Bundeskanzler Karl Nehammer beim seiner Ankunft. © Ernst Sittinger

„Es freut mich sehr, dass auch Sebastian Kurz da ist“, sagt auch Karl Nehammer zur Kleinen Zeitung, als er eintrifft. „Ich habe ihn selbst eingeladen. Das ist ein schöner Übergang.“ Außerdem sei es erfreulich, dass auch Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel in Graz dabei sei.

Wir übertragen live ab 13:30 Uhr:

Als Gastgeber begrüßt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: "Mit Karl Nehammer sind wir in der Realität des Lebens angekommen", sagt er. Die Stimmung, die sehr gut sei, müsse man jetzt auch in Stimmen umwandeln.

Ex-VP-Chef Wilhelm Molterer feiert just heute seinen 67. Geburtstag und wird dementsprechend freundlich begrüßt. Er hat für den Parteitag extra seinen Urlaub im südsteirischen Sulzberg (Ratsch an der Weinstrasse) unterbrochen. „Ich bin in Pension und mache nur mehr, was mir Spaß macht“, so Molterer, der sich im Slowakischen Think Tank Globsec engagiert.

Das Wahlergebnis soll gegen 16 Uhr feststehen. Stehende Ovationen sind Nehammer so gut wie sicher - das wird alleine schon dadurch garantiert, indem die "klassische Kinobestuhlung" im Saal eigens für die Ergebnisverkündung durch Stehtische ausgetauscht wird.