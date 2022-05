Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag musste die Volkspartei einen neuen Landwirtschaftsminister suchen. Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt erklärt. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln.

Am Dienstag in der Früh wurde bekannt, dass der aus Lienz stammende 47-jährige Direktor des österreichischen Bauernbundes Norbert Totschnig ihr nachfolgen wird. Das wurde in der Nacht zwischen Bundeskanzler Karl Nehammer, Tirols Landeshauptmann Günther Platter und dem Bauernbund vereinbart, schreibt die Tiroler Tageszeitung.

Kocher als "Superminister" im Gespräch

Neu geordnet werden sollen auch die Agenden von Arbeitsminister Martin Kocher. Und: Der Kabinettschef von Landeshauptmann Platter ist als Staatssekretär im Finanzministerium im Gespräch. Laut "Krone" soll ihm eine Tourismus-Staatssekretärin zur Seite gestellt werden. Im Gespräch ist Susanne Kraus-Winkler. Sie ist aktuell Obfrau des Fachverbands Hotellerie. Und: Der bisherige Büroleiter des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter, Florian Tursky, ist laut Medienberichten als Staatssekretariat für Digitalisierung und Breitband vorgesehen.