Foitik als "Erklär-Bär"Neos wollen "echten" Pandemie-Krisenstab

Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger. © APA/GEORG HOCHMUTH

Einen "echten" Pandemie-Krisenstab nach deutschem Vorbild fordert Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Nicht mehr drei Stäbe in verschiedenen Ministerien sollten zuständig sein, sondern ein zentraler Krisenstab im Kanzleramt eingerichtet werden. Rotes Kreuz Bundesrettungskommandant Gerald Foitik sollte als "Erklär-Bär" die Kommunikation verbessern – und Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess für die Durchführung der Maßnahmen sorgen, schlägt Meinl-Reisinger vor.

Mit drei Stäben im Kanzleramt sowie im Gesundheits- und Innenministerium sei das Pandemie-Management von Regierung und Ländern viel zu träge. Es dauere viel zu lange, bis auf neue Entwicklungen reagiert wird, kritisierte die Neos-Chefin. Angesichts der neuen Corona-Variante Omikron müsste man vorausschauend planen und Präventionskonzepte erarbeiten, stellte Meinl-Reisinger fest.

Rettungskommandant Foitik als "Eklär-Bär"

Dafür müssten die Kompetenzen in einem "echten" Krisenstab gebündelt werden – der die Regierung berät, Vorschläge aufarbeitet, die Umsetzung von Maßnahmen unterstützt und im Dialog den Bürgerinnen und Bürgern Ängste nimmt.

Foitik als "Erklär-Bär" könnte dafür sorgen, dass die "Parteipolitik aus der Krisenkommunikation rausgenommen wird" – was angesichts des massiv geschädigten Vertrauens in die Politiker nötig sei, so Neos. Der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes legte erst heute wieder eine "To-do-Liste" im Kampf gegen Omikron vor:

Omikron hat zahlreiche Implikationen für das Krisenmanagement, hier meine ad-hoc to-do-Liste.

Beachte: selbst im best-case-szenario sind Herausforderungen gewaltig: alleine, wenn zu viele Menschen gleichzeitig nicht arbeiten können, weil sie infiziert zuhause bleiben müssen. pic.twitter.com/uFYkLscDg3 — Gerry Foitik (@GFoi) December 14, 2021

Wüstenrot-Generaldirektorin Riess sollte mit ihrer Management-Erfahrung für die Umsetzung von Maßnahmen in Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden sorgen. Warum die NEOS gerade die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin vorschlagen, begründete deren Vizeklubchef Nikolaus Scherak bei einer Pressekonferenz am Vormittag damit, dass diese nicht nur eine "erfahrene Managerin" sei, sondern auch in der Politik tätig war.

Es gehe aber weniger um die Person an sich, sondern um ihre Managementqualitäten, so Scherak. Das wäre auch unpraktisch, immerhin meinte die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin auf APA-Anfrage, dass sie einen Fulltime-Job habe und für so eine Funktion nicht zur Verfügung stehe.

Verschiedene Experten für einheitliche Maßnahmen

Außerdem sollten Experten aus unterschiedlichen Disziplinen – Epidemiologen, Virologen, Psychologen, Ökonomen – im Krisenstab gemeinsam die notwendigen Maßnahmen erarbeiten. Auch der Verfassungsdienst sollte einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen verfassungskonform sind.

Der Krisenstab sollte einheitliche Maßnahmen erarbeiten, die alle Länder einhalten müssen, wobei freilich – je nach Situation – regionale Unterschiede möglich sein sollten, schlägt Meinl-Reisinger in einer Pressemitteilung vor.