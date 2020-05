Facebook

Die Bundesregierung verkündete heute, Freitag, umfassende Lockerungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatte auch angesichts der Rufe nach regionalen Lockerungen ein entsprechendes Paket in Aussicht gestellt.

Die Sperrstunde in der Gastronomie wird ab Mitte Juni von 23 Uhr auf 1 Uhr nachts verschoben. Im Vorfeld war ein früheres Datum im Gespräch, der 5. Juni. Die limitierte Personenzahl von vier Erwachsenen pro Tisch fällt.

Die Masken-Pflicht fällt ebenfalls ab 15. Juni, mit Ausnahmen. Weiterhin Maskenpflicht gilt dann nur noch in folgenden Bereichen:

Öffentlicher Verkehr

Gesundheitsbereich, darunter auch die Apotheken

für Dienstleistungen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, wie für das Personal in der Gastronomie und Friseure

In Schulen und im Handel muss die Maske dann somit nicht mehr getragen werden. Für die Schulen wird Bildungsminister Heinz Faßmann am Samstag noch einmal gesondert die neuen Regelungen verkünden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte: "Wir können noch nicht zur Gänze auf die Maske verzichten, sie aber ein Stück weit ablegen". Die Regierung empfehle aber weiterhin das Tragen von Masken "dort, wo es Menschenansammlungen gibt, wo es eng ist und wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann".

Kurz betonte im Verein mit Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober, das Virus sei nicht ausgelöscht, diesem Irrtum dürfe man nicht unterliegen. "Wir haben es geschafft, dass die Infektionszahlen rasch gesunken sind, genauso schnell können sie aber auch wieder ansteigen. Wir sollten alle miteinander nicht leichtsinnig werden, wir werden die Maßnahmen ständig anpassen müssen."

Abstands- und Hygieneregeln seien weiter einzuhalten. Auf Händeschütteln und "andere Rituale, wo man sich zu nahe kommt", solle tunlichst verzichtet werden.

Wenn wieder was passiert: Gesundheitsminister Rudolf Anschober zeigte sich überzeugt davon, dass eine zweite Welle verhindert werden kann, und zwar unter folgenden drei Voraussetzungen: Einhaltung von Mindestabstand, Hygienevorschriften und übrigen bestehenden Restriktionen

Konsequentes "Containment 2.0", sobald neue Fälle auftauchen: innerhalb von 24 Stunden Test, innerhalb weiterer 24 Stunden Ergebnis, innerhalb weiterer 24 Stunden Ausforschen und Isolieren der Kontakte

Konsequentes Eingreifen mit der Rückkehr zu entsprechenden Beschränkungen, sobald wieder eine negative Trendumkehr zu erkennen ist

Innenminister Karl Nehammer bedankte sich bei der Exekutive für den Einsatz in den vergangenen Wochen. Auch für die Polizisten gibt es die entsprechenden Lockerungen, also den weitestgehenden Entfall der Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, das sei auch für diese eine große Erleichterung.

Paket für Regionalisierung

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte in der ORF-"ZiB 2" am Donnerstagabend, angesprochen auf die Forderungen des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser (SPÖ) nach regionaler Aufhebung der Maskenpflicht, er verstehe diese Argumentation sehr gut. Man werde ein "Paket" vorlegen, wie man diesen Vorschlägen der Regionalisierung "entgegenkommen kann", wobei der Minister dafür keinen Zeithorizont nannte. Gleichzeitig sprach er sich gegen zu viel Lockerheit aus: "Auch ein Bundesland ist keine Insel, auch dort kann das Virus eingeschleppt werden", meinte er mit Blick auf Kärnten, das freilich nur mehr sehr wenige positive Fälle aufweist.

Gefragt, warum es etwa in Schulen keinen Turnunterricht gibt, Fitnessstudios aber ab Freitag wieder öffnen dürfen, sagte Anschober, dies sei "ein Teil dessen, was wir uns sehr genau ansehen. Wir wollen in manchen Bereichen vereinfachen und sind deshalb derzeit mit den Ländern und Regionen in einem gemeinsamen Arbeitsprozess. Ich gehe davon aus, dass wir sehr zeitnah Vereinfachungen auf den Tisch legen werden."

Auch zeitnahe Neuigkeiten betreffend des weiteren Umgangs mit den Einreisebeschränkungen stellte Anschober in Aussicht. Hier könnte es bereits kommende Woche weitere Entscheidungen geben. Am 15. Juni sollen ja Österreichs Grenzen zu Deutschland und der Schweiz geöffnet werden. Auch mit den östlichen Nachbarn Tschechien, Slowakei und Ungarn plant die Bundesregierung ein gemeinsames Ende der Reisebeschränkungen Mitte Juni. Wie es etwa mit Italien weitergehen soll, ist hingegen noch offen.