Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser schlägt in einem Positionspapier, das der Kleinen Zeitung vorliegt, eine weitgehende Abschaffung der Maskenpflicht in Regionen mit niedrigsten Infektionszahlen vor. Konkret kann sich Kaiser in spezifischen Regionen einen Verzicht auf den Mund-Nasenschutz in Geschäftslokalen, in Schulen, bei Fahrgemeinschaften, in der Gastronomie (für Gäste), beim Sport, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Museen, Büchereien, Tierparks sowie Hotels, sofern Letztere an den flächendeckenden Corona-Testprogrammen für den Tourismus teilnehmen, vorstellen. Im Gegenzug pocht Kaiser auf die rigide Einhaltung der Abstandsregel von einem Meter (zwei Meter im Sport). Die epidemiologische Bekämpfung neuer Infektionsherde sollte allerdings in der Verantwortung der Bundesregierung bleiben.