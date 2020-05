Nach der Mitgliederbefragung denkt SPÖ-Chefin über Konsequenzen für Querulanten nach. Zur Krisenbewältigung will sie eine 35-Stunden Arbeitswoche einführen und große Internetkonzerne sowie Millionäre zur Kassa bitten.

SPÖ Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Nach der Mitgliederbefragung fühlt sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in ihrem Weg bestärkt. In der ORF-Pressestunde am Sonntag sagte sie, sie wisse, wer zu jener "kleinen Gruppe" gehöre, die seit ihrer Amtsübernahme als Parteichefin wiederholt "unter dem Deckmantel der Anonymität falsche Gerüchte" streue: "Diese Gruppe tut uns nicht gut", sagt sie, "und sie sind nicht die Sozialdemokratie."