Bruno Kreisky Der Kanzler, der das Scheinwerferlicht auf Österreich lenkte

Bruno Kreisky, geboren 1911 in Wien, war von 1970 bis 1983 Bundeskanzler der Republik Österreich. Am 1. März 1970 wurde er angelobt, vor 50 Jahren. In den Erinnerungen von Weggefährten lebte er in der zu Ende gehenden Jubiläumswoche wieder auf.