Interview. Für Innenminister Wolfgang Peschorn muss ganz Europa in Sachen Migration an einem Strang ziehen, aber ohne Pakt mit der Türkei werde die Sicherung der Außengrenze nicht gelingen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Innenminister Wolfgang Peschorn: "Es macht mir Spaß, das, was ich gelernt habe, für die Menschen, die keine Stimme haben, einzubringen und kluge Gesetze zu machen." © Prohaska Rene / Verlagsgruppe Ne

Sie haben gerade Ihre europäischen Amtskollegen getroffen, davor die Kollegen in den Visegrad-Staaten und den stellvertretenden Innenminister in der Türkei. Wie ist die Situation an der Außengrenze der EU?