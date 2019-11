Facebook

Sebastian Kurz © APA/AFP/Joe Klamar

Die ÖVP tritt in Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Parteichef Sebastian Kurz hat am Montag bekanntgegeben, gemeinsam mit seinem grünen Gegenüber einen Prozess aufzusetzen, in dem in den kommenden Wochen "ergebnisoffen" an einer gemeinsamen Regierung gearbeitet werden soll.