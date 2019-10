Die skandalösen Texte in einem Burschenschafter-Liederbuch seien nicht verherrlichend, sondern als Spottlieder gemeint. So lautet die Verteidigung der Betroffenen. Und sie verweisen darauf: Auch in katholischen Studenten-Liederbüchern stehen dieselben Texte.

Die "Heil-Hitler"-Passage mit Parodie-Hinweis im Kommersbuch von 1983 © KK

Journalistisch ist es derzeit schwer, zu den Quellen des Skandal-Liederbuchs "Liederliche Lieder" vorzudringen. Das Buch sorgt ja für Empörung in der neuen Liederbuch-Affäre. Ein in diesen Kreisen sehr versierter Burschenschafter und aktiver FPÖ-Politiker, der in diesem Zusammenhang anonym bleiben will, ist aber zum Hintergrundgespräch bereit.