Alles Neu am Tag nach der Wahl? Abwahl droht auch türkisen Ministern, Kurz selbst rechnet schon mit dem Aus

Nun droht auch allen türkisen Ministern die Abwahl am Tag nach der EU-Wahl. Die SPÖ will noch Sonntagabend bei einer Präsidiumssitzung entscheiden, wie sie vorgeht, der Trend geht in Richtung einer Initiative für ein reines Expertenkabinett. Auch die FPÖ macht gegen die ÖVP mobil.