Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werner Kogler wurde zum Chef-Grünen gewählt © (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Werner Kogler ist am Samstag zum Bundessprecher der Grünen gewählt worden. Beim Bundeskongress in Wien gab es mit 203 von 205 gültigen Delegiertenstimmen einhellige Zustimmung für den bisher nur interimistischen Parteichef. Die Zustimmung mit 99,02 Prozent kam nicht überraschend, gab es doch keinen Gegenkandidaten.

"Ich nehme die Wahl an", sagte Kogler unter viel Applaus. Er will das Parteiamt für zwei Jahre ausüben und dann an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger übergeben. Zusätzlich soll er bei der EU-Wahl 2019 als Spitzenkandidat der österreichischen Grünen ins Rennen gehen.

BundessprecherInnen: Die Grünen Führungsfiguren Die erste Parteivorsitzende der österreichischen Grünen war zugleich die Galionsfigur der Ökologiebewegung: Freda Meissner-Blau. Sie starb am 22. Dezember 2015 im 89. Lebensjahr. (c) APA (HANS KLAUS TECHT) Ihr folgte im Jahr 1988 Johannes Voggenhuber als Grünen-Chef nach und blieb bis zum Jahr 1991 Bundesgeschäftsführer. Von 1990 bis 1992 war er zudem Klubobmann der Grünen im Parlament. (c) AP (RONALD ZAK) Peter Pilz, der heute mit einer eigenen Liste im Nationalrat vertreten ist und zum Ausscheiden der Grünen aus dem Parlament maßgeblich beigetragen hat, übernahm und blieb bis 1994 an der Spitze der Partei. (c) APA (GUENTER R. ARTINGER) Mit Madeleine Petrovic übernahm dann wieder eine Frau das Ruder. Sie blieb allerdings nur bis zum März 1996 Bundessprecherin der Grünen, war später im niederösterreichischen Landtag und ist heute Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins. (c) APA (GUENTER R. ARTINGER) Dann übernahm Christoph Chorherr. Der gelernte Volkswirt war bis Dezember 1997 Bundessprecher der Partei. Seit 1997 ist er Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeordneter. (c) APA/GEORGES SCHNEIDER (GEORGES SCHNEIDER) Mit Alexander van der Bellen erlebten die Grünen einen Aufschwung. Der nunmehrige Bundespräsident lehrte als Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre in Innsbruck und Wien. Von 1997 bis 2008 war er Bundessprecher der Grünen. Seine pointierten und humorvollen Reden im Parlament waren bei vielen beliebt. Ihm folgte die Kärntnerin Eva Glawischnig nach und blieb bis 2017 Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen. Dass sie heute für den Glücksspielkonzern Novomatic arbeitet, sorgte bei vielen für Verwunderung, Spott oder Unverständnis. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Die Ära von Ingrid Felipe an der Parteispitze war eine kurze: nicht einmal vier Monate war sie Bundessprecherin, ehe sie wieder in den Tiroler Landtag zurückkehrte. Unter ihrer Ägide flogen die Grünen aus dem Nationalrat. (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Interimschef Werner Kogler übernahm, was von den Grünen übrig war und will die Partei nun als offizieller Chef wieder zu alter Stärke führen. Das Ziel ist die Rückkehr ins Parlament. (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) 1/9