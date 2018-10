Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eveline Steinberger-Kern und Christian Kern © APA/Roland Schlager

Eveline Steinberger-Kern kehrt dem Wiener Start-up-Zentrum Wexelerate den Rücken. Sie verlässt das "Advisory Board", dem sie zuletzt vorstand. Die "Presse" verweist in einem Bericht auf "ein kurzes Mail, datiert mit 3. Oktober", das Steinberger-Kern, Ehefrau von Ex-SPÖ-Chef und Ex-Bundeskanzler Christian Kern an einen kleinen Personenkreis versendet habe. In diesem Schreiben begründe sie ihren Schritt mit „Kapazitätsgründen“. Mehr wolle sie dazu nicht sagen. Die Zeitung spekuliert über Differenzen in Zentraleuropas größtem Start-up-Hub.