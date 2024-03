Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Donnerstag nach seiner siebenten Operation am Kehlkopf vor knapp zwei Wochen in den Landtag zurückgekehrt. Er nahm an der Fragestunde teil, in der sich Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) den Fragen der Abgeordneten stellte. Danach sei er für die weitere Sitzung entschuldigt, hieß es aus seinem Büro.

Doskozil hatte sich nach einer Routinekontrolle im Klinikum Leipzig Mitte März wegen einer geringfügigen, gutartigen Wucherung an der zuletzt operierten Stelle neuerlich einem Eingriff unterzogen. An seinem Krankheitsbild – einer seltenen, aber ungefährlichen Verhärtung der Knorpelstruktur des Kehlkopfes – habe sich nichts geändert, hielt sein Büro fest. Nach seiner Rückkehr ins Burgenland hatte Doskozil zunächst von zu Hause aus gearbeitet.

Im Landtag steht am Donnerstag unter anderem das Chancengleichheitsgesetz auf der Tagesordnung. Auch der geplante Bau der Klinik Gols (Bezirk Neusiedl am See) wird Thema sein.