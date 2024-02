Der bekannte steirische Virologe Florian Krammer kehrt aus New York nach Österreich zurück. Der gebürtige Packer, der sich in der Hochphase von Corona als Experte nicht nur hierzulande, sondern auch international einen Namen gemacht hat, soll nach Informationen der Kleinen Zeitung im Laufe des nächsten Jahres ein neu geschaffenes Institut der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft in Wien übernehmen.

Krammer selbst erklärt gegenüber der Kleinen Zeitung, dass er bereits mit 1. März an der Med-Uni in Wien andocken werde. 2025 werde er das Boltzmann-Institut übernehmen. Er bleibe allerdings auch in New York tätig, werde also, wie er sagt „Teilzeit in Wien und Teilzeit in New York“ forschen.

Gebürtiger Steirer ging 2010 nach New York

Der 41-jährige Wissenschafter ist Professor für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai Hospital in Manhattan, er ging in Köflach zur Schule, studierte an der Universität für Bodenkultur in Wien Biotechnologie und ging dann 2010 nach New York, um an der Impfstoffentwicklung gegen diverse Viren mitzuarbeiten.

Das neue Institut, das am Montag im Zuge einer Pressekonferenz vorgestellt wird, soll sich um den Themenkomplex der Pandemievorsorge und Wissenschaftsvermittlung kümmern. Krammer selbst wird aus New York zu dem Termin zugeschaltet. Bei der Pressekonferenz werden noch zwei andere Boltzmann-Institute der Öffentlichkeit vorgestellt.

Es hat Seltenheitswert, dass Österreicher, die im Ausland auf wissenschaftlicher Ebene für Furore gesorgt haben, ein attraktives Angebot aus der Heimat bekommen. 2002 kehrte der bekannte Genetiker Josef Penninger aus Kanada nach Österreich zurück.

Dem Vernehmen nach sollen die Boltzmann-Gesellschaft und die Medizin-Uni in Wien seit Monaten intensiv mit Krammer verhandelt haben. „Wir haben alles getan, damit wir ihn nach Wien bekommen“, hieß es am Sonntag auf Nachfrage.