Sebastian Kurz wurde am Freitagabend schuldig gesprochen. Der Ex-Kanzler soll im Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt haben, was seine Rolle bezüglich der Öbag-Bestellung betrifft. Auch sein langjähriger Weggefährte Bernhard Bornelli wurde schuldig gesprochen. Auf „X“ (vormals Twitter) geht es entsprechend hoch her. Hier eine kleine Auswahl: