Bereits eine Stunde früher als sonst müssen sich der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein einstiger Kabinettschef Bernhard Bonelli heute im Wiener Straflandesgericht einfinden. Der Zeitplan ist straff, will Richter Michael Radasztics doch am Ende der Verhandlung die Urteile für die beiden Angeklagten verkünden. Und zuvor steht noch die Befragung zweier Zeugen an.

Der zweite russische Geschäftsmann, der von einem Bewerbungsgespräch mit Hauptbelastungszeuge Thomas Schmid berichten soll, ist erneut in die österreichische Botschaft in Moskau geladen, um zu seinen eidesstattlichen Angaben befragt zu werden. Darin hatte er berichtet, dass Schmid über Druck der Staatsanwaltschaft und mögliche unwahre Aussagen gesprochen habe. Am letzten Verhandlungstag hatte sich der Zeuge spontan krankgemeldet, die Aussagen seines Geschäftspartners warfen jedoch viele Fragen auf. Auch Schmid soll – wohl auch digital, weil er im Ausland lebt – zu Details des angeblichen Treffens in Amsterdam befragt werden. Mit einem Urteil ist damit wohl erst in den späten Nachmittag- bis Abendstunden zu rechnen, die Kleine Zeitung wird online live aus dem Gerichtssaal berichten.

Mehrere Rechtsmittel möglich

Wie auch immer die Urteile ausfallen, endgültig ausgestanden dürfte die Sache damit noch länger nicht sein. Nachdem in diesem Verfahren ein Einzelrichter die Urteile spricht, stehen Anklage wie Verteidigung mehrere Rechtsmittel offen. Berufen werden kann beispielsweise wegen Nichtigkeit, wenn Verfahrensfehler oder unzulässig abgewiesene Beweisanträge vermutet werden. Bei Berufung wegen Strafe geht es um die Strafhöhe und auch eine wegen Schuld ist in diesem Fall möglich. Dieser liegt die Vermutung zugrunde, dass der Richter einem Zeugen nicht ausreichend geglaubt haben könnte. Der Fall würde damit zum Oberlandesgericht Wien wandern.