Der Blick von A. verfinstert sich im Laufe seiner Befragung. Der Zeuge, ein russischer Geschäftsmann, hatte sich in der österreichischen Botschaft in Moskau eingefunden, um im Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen Kabinettchef Bernhard Bonelli per Videoschaltung befragt zu werden. Als er die eidesstattliche Erklärung unterzeichnet hatte, in der er Hauptbelastungszeugen und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid falsche Aussagen auf Druck der Staatsanwaltschaft attestierte, habe er nicht erwartet, aussagen zu müssen und „stundenlang“ befragt zu werden, sagt er in die Kamera.