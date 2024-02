Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) bringen heute einen der größten Rüstungsaufträge der letzten Jahrzehnte unter Dach und Fach. Diesmal profitieren die Landstreitkräfte davon, besonders die Jägertruppe. 225 Radpanzer „Pandur Evolution“ sollen ab nächstes Jahr anrollen, der Vertrag mit dem Hersteller GDELS (früher Steyr Sonderfahrzeuge) in Wien-Simmering mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro wird ab 9.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz unterzeichnet.

Hier sehen sie den Livestream.

Doch wozu braucht das Bundesheer die insgesamt rund 330 Mannschaftstransportpanzer (inklusive der 2016 eingeleiteten Beschaffung von 100 „Pandur EVO“)?

Schon im Zustandsbericht über das Bundesheer von Übergangsminister Thomas Starlinger 2019 wurde der Bereich „geschützte Mobilität“ als eine der größten Lücken in der Ausstattung definiert. Ohne entsprechenden Schutz gegen Granatsplitter, Minen, Drohnen oder direkten Beschuss fahren Soldaten heutzutage „nicht einmal mehr aus der Kaserne heraus“, wie es ein hoher Offizier ausdrückt. Kamen Österreichs Pandur-Radpanzer bisher vor allem in Auslandsmissionen (Kosovo) zum Einsatz, so spielen sie im neuen Konzept der militärischen Landesverteidigung eine tragende Rolle. Dieses basiert auf erweiterten Fähigkeiten in der Aufklärung sowie einer hohen Beweglichkeit der Truppen.

Blick in den Transportraum des Pandur Evolution © Robert Lenhard

Dementsprechend sieht der „Aufbauplan 2032+“ des Bundesheeres eine Vollausstattung aller drei Jägerbataillone der 3. Jägerbrigade („Brigade Schnelle Kräfte“) mit dem „Pandur EVO“ vor. Am weitesten fortgeschritten ist dieses Vorhaben beim Jägerbataillon 17 im steirischen Straß, das als Pandur-Kompetenzzentrum auch wesentlich an der Entwicklung des Mannschaftstransportpanzers beteiligt war. Die anderen Verbände in Güssing (B) und Zwölfaxing (NÖ) sollen ebenso mit ausreichend Panduren ausgestattet werden. Weitere Truppenteile wie Pioniere, ABC-Abwehr, Sanität und Führungsunterstützung erhalten die Radpanzer in einer für sie maßgeschneiderten Ausstattung.

Vielseitige Plattform

Der Pandur EVO 6x6 (3 Achsen) wird allerdings nicht nur in seiner Funktion als Mannschaftstransportfahrzeug mit ferngesteuerter und elektronisch stabilisierter Waffenstation zum Rückgrat der Jägertruppe. Das Bundesheer will ihn als vielseitig nutzbare Plattform für Aufgaben im modernen Gefechtsfeld nutzen: Als rollender Waffenträger soll er unter anderem Granatwerfer, die Mistral-Lenkwaffe oder Systeme für die Drohnenabwehr auf seinen Turm gesetzt bekommen. Nicht zuletzt die Erkenntnisse aus dem Ukraine-Krieg haben die Planer im Verteidigungsministerium davon überzeugt, dass für Militärkonvois eine begleitende Fliegerabwehr unverzichtbar ist. Die Wiedererlangung dieser Fähigkeit strebt man in einer Kombination mit dem Pandur an. Die Rede ist dabei vom System „Skyranger“ von Rheinmetall, das in dem Fahrzeug integriert werden könnte. Dabei erhält die Besatzung über die Sensorik an Bord ein eigenständiges Luftlagebild, kann aber auch jenes des Goldhaube-Systems eingespielt bekommen. Langfristig sollen alle vier Landbrigaden mit Begleitschutz-Fliegerabwehr ausgestattet werden, 36 Systeme insgesamt.

Made in Austria

Die relativ hohen Anschaffungskosten für die 225 „Pandur EVO“ – mit 1,8 Milliarden Euro befindet man sich in der Größenordnung der Eurofighter – sind wohl auf diese hochkomplexe Zusatzausstattung sowie den inkludierten Ausbildungs- und Wartungspaketen zurückzuführen. Aber auch die Inflation trieb den Preis zuletzt gewaltig nach oben. Immerhin bleiben fast 70 Prozent der Wertschöpfung in Österreich, an die 180 heimische Firmen liefern GDELS bei diesem Projekt zu. Wichtige Komponenten der Panzerwanne werden etwa in der Maschinenfabrik Liezen geschmiedet.