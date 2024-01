Im Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz und dessen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen möglicher Falschaussage kommt es heute Nachmittag zu einer besonders ungewöhnlichen Befragung. Richter Michael Radasztics wird die beiden Zeugen, die nach dem einstigen Hofer-Chef Günther Helm geladen sind, nicht im Verhandlungssaal des Wiener Straflandesgerichtes befragen, sondern über einen digitalen Zoom-Anruf. Die beiden Zeugen werden sich in der österreichischen Botschaft in Moskau einfinden, um dort vor allem zu einem Mann befragt zu werden: Thomas Schmid.

Der ehemalige ÖBAG-Chef hatte vor allem Kurz im Prozess schwer belastet. Anders als in dessen Angaben unter Wahrheitspflicht vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss behauptet, sei Kurz sehr wohl in die Bestellung der Staatsholding-Spitze eingebunden gewesen. Kurz und Bonelli bestreiten, falsche Angaben gemacht zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Um Schmids Glaubwürdigkeit als Zeuge zu mindern, hatte die Verteidigung die beiden russischen Geschäftsleute als Zeugen vorgebracht. Mit diesen hätte Schmid in Amsterdam ein Bewerbungsgespräch gehabt und dort von „Druck“ seitens der Staatsanwaltschaft und dementsprechend falschen Angaben gesprochen.

Die Befragung beginnt gegen 13 Uhr, wir berichten ab dann live aus dem Gerichtssaal.