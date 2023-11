Der neue Vorsitzende Andreas Babler traf um 9.20 Uhr ein, verschwand erst in den Armen einiger Genossen, dann hinter Kameras und schließlich in einem Zimmer, das mit „Privat“ gekennzeichnet war. Im großen Saal der Grazer Stadthalle herrschte da schon etwas Betriebsamkeit. Die Delegierten suchten ihre Plätze. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig fand ihn in der ersten Reihe, rechts der Bühne, zwischen Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Tirols Georg Dornauer. Ludwig entfuhr ein kurzes „Najo“. Wenige Minuten später war sein Namensschild schon mittig neben Doris Bures zu finden.

Die Zweite Nationalratspräsidentin kam erst kurz vor Beginn des Parteitages. Was sie erwarte? „Ich kann es nicht sagen, obwohl ich schon so viele Parteitage erlebt habe“, sagt Bures. Sie hoffe auf Geschlossenheit und Disziplin. Wenige Minuten später die erste Bewährungsprobe in dieser Hinsicht. Der Vorsitzende zog mit „Can’t Stop“ der Red Hot Chili Peppers in die Halle ein, alle standen auf und klatschten, manche mehr, manche weniger im Takt. Babler grüßte sich euphorisch durch die Reihen, es dauerte Minuten.

Leisen Klatschen aus dem Burgenland

Auch die Delegation Burgenlands ganz rechts der Bühne war pflichtbewusst aufgestanden und klatschte. Bei genauerer Betrachtung war es allerdings mehr ein zartes Aneinanderreiben der Hände. Zum Dezibelausschlag trug das Burgenland nicht bei. Als sich Bablers Grüßrunde der Delegation gefährlich näherte, verschwand der neue Klubobmann und enge Vertraute von Hans Peter Doskozil, Roland Fürst, einige Reihen nach hinten. Sicher ist sicher.

Die Eröffnung des Parteitages verzögerte sich aufgrund des verlängerten Einmarsches um einige Minuten. Ebenfalls gleich zu Beginn: Die Neubestellung einiger Kommissionen, unter anderem auch der Wahlkommission. Leichtes Raunen im Saal. Ein paar vereinzelte Lacher. Aber eben nur ein paar. Die Disziplin hielt.

Gute Nacht

Vom Oktoberfest der FPÖ in hartberg wurde er am Ende unsanft entfernt, am Parteitag der SPÖ ist Peter Klien (ORF-„Gute Nacht Österreich“) bisher willkommen.