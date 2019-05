Der EU-Gipfel in Brüssel zur Besetzung von Spitzenposten in der Europäischen Union ist ohne Entscheidungen zu Ende gegangen. Tusk: Niemand ausgeschlossen, Chancen für Spitzenkandidat.

Merkel und Tusk © (c) APA/AFP/POOL/YVES HERMAN

Der EU-Gipfel in Brüssel zur Besetzung von Spitzenposten in der Europäischen Union ist ohne Entscheidungen zu Ende gegangen. Bis zum EU-Gipfel am 20./21. Juni soll eine Lösung für den nächsten EU-Kommissionspräsidenten stehen, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Dienstagabend in Brüssel. EU-Ratschef Donald Tusk, Merkel und weitere Teilnehmer haben Pressekonferenzen angekündigt, um über die Ergebnisse zu informieren. Tusk betonte, niemand sei ausgeschlossen, es gebe Chancen für Spitzenkandidat.

Beraten hatten sie vor allem die Auswahl des nächsten Präsidenten der EU-Kommission. Merkel hatte zu Beginn noch einmal für den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), geworben. Doch der französische Präsident Emmanuel Macron und andere EU-Staats- und Regierungschefs stellen sich quer.

Zuvor hab es schwere Kost in Brüssel: Die EU-Staats- und Regierungschefs besprachen das EU-Personalpaket bei Schweinsfilet mit Spargel und Saubohnen. Der Menüplan sieht als Vorspeise gemischten Salat mit Melonen und getrockneten Feigen vor. Als Dessert standen Erdbeeren mit Thymian und Zitronengras auf der Agenda.