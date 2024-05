Es ist die letzte Amtszeit von Othmar Karas im EU-Parlament. Der erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments verlässt im Sommer die Institution. Zuvor hat er sich noch den Fragen in unserem Kurzvideo-Format „Das Interview ist...“ gestellt und erzählt, wie er die EU-Skepsis in Österreich einstuft, was er zur ÖVP sagt und wo die EU aktiver sein sollte.