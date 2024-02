Die Aktivistin Lena Schilling geht als Spitzenkandidatin für die Grünen in die Europa-Wahl 2024. Im ausführlichen Interview mit der Kleinen Zeitung hat die 23-Jährige über ihre Kandidatur bei der EU-Wahl gesprochen. Im Video-Interview-Format „Das Interview ist...“ erklärt sie kurz und knapp, was ihre Beziehung zu den Grünen ist, was ihre Meinung zur FPÖ ist und was Zukunft für sie bedeutet.

Die grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling im kurzen Interview