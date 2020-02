Facebook

Wo geht es lang? Sebastian Kurz, Charles Michel © APA/BKA/ARNO MELICHAREK

Ratspräsident Charles Michel hat für Donnerstag einen EU-Sondergipfel einberufen, um endlich Schwung in die Budgetverhandlungen zu bringen, und seine Ankündigung muss man ernst nehmen: nämlich, dass der Gipfel so lange dauern werde, bis ein brauchbares Ergebnis auf dem Tisch liegt – „wenn es sein muss drei Tage und drei Nächte“. Das Papier, das Michel am Freitag präsentiert hat (es orientiert sich am ungeliebten Kompromissvorschlag der finnischen Ratspräsidentschaft) stieß bei manchen auf Wohlwollen – für Sebastian Kurz ein „Schritt in die richtige Richtung“. Es geht um den Finanzrahmen der EU für die Jahre 2021 bis 2027, man ist bereits weit hinter Plan. Kommt es nicht rasch zu einer Einigung, könnte zwar der gegenwärtige Plan per Notverordnung fortgeschrieben werden, aber EU-Programme wie Erasmus oder Horizon (Wissenschaft) würden auslaufen und alle tollen Zukunftsvisionen, von der Klimaneutralität bis zum Schutz der Außengrenzen, könnten nur stark verzögert starten.