Auf Herz und Nieren: Die Parlamentarier nehmen die Kandidaten (im Bild Didier Reynders, Belgien) in die Mangel © APA/AFP/BELGA/ARIS OIKONOMOU

Die Grillzeit ist offiziell in den Dienstag-Abendstunden zu Ende. Die Hearings der Kandidaten für die EU-Kommission, das "Grilling", ist ebenso Show wie Zeugnis einer (eingeschränkten) Macht des EU-Parlaments. Die Abgeordneten wollen von jeder designierten Kommissarin, von jedem designierten Kommissar, wissen, wie es im jeweiligen Ressort weitergehen soll, welche Pflöcke eingeschlagen werden, welche Themen wichtig sind und welche Wege beschritten werden sollen. Ist diese Übung noch relativ leicht zu bewerkstelligen (das Parlament bekommt tendenziell das zu hören, was es hören will), so wird auch der Hintergrund der Bewerber auf Integrität und Tauglichkeit durchleuchtet, hier kamen einige ins Straucheln.