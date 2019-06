Facebook

Brigitte Bierlein mit einem ihrer ersten Gäste, Brexit-Chefverhandler Michel Barnier. Heute beginnt in Brüssel der EU-Gipfel © APA/BKA/ANDY WENZEL

Die Tagesordnung hat es in sich: Klimawandel und Irankrise, Ukraine und Brexit, Eurozone und Finanzrahmen. Hauptthema des EU-Gipfels, der heute in Brüssel beginnt, wird aber die Personaldebatte sein. Ausgangspunkt sind die fünf höchsten Positionen im EU-Gefüge, die nun neu besetzt werden sollen und um die ein entsprechendes Gerangel herrscht. Es geht um die Präsidenten von Kommission, Rat und Parlament sowie um die Stelle des Außenbeauftragten und des Chefs der Europäischen Zentralbank.

Schon bei der Kür möglicher Kandidaten prallen Parlament und Rat aufeinander. Das Parlament hat sich für das Spitzenkandidaten-Prinzip ausgesprochen. Manfred Weber (EVP) erhebt Anspruch auf die Nachfolge von Jean-Claude Juncker in der Kommission. Trotz Verlusten ist die EVP immer noch stimmenstärkste Fraktion, braucht aber mindestens zwei Partner. Diese haben aber ihre eigenen Kandidaten: Frans Timmermans von den Sozialdemokraten und Margrethe Vestager von den Liberalen. Der Erfolg der Grünen hat dazu geführt, dass auch Fraktionschefin Ska Keller plötzlich eine wesentliche Rolle spielt.