Es ist ein Novum in der US-Politik. Erstmals in der 234-jährigen Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten muss sich ein ehemaliger Präsident vor einem Bundesgericht verantworten. Am Dienstag um 21.00 Uhr (MEZ) wird der Republikaner in Miami vor dem Richter stehen, während die Anklageschrift verlesen wird. Diese umfasst für den Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch "erdrückende Anklagepunkte". Weil der 76-Jährige mehrere Dokumente aus seiner Zeit als US-Präsident in seinem Badehaus in Florida aufbewahrte, wird Trump unter anderem Spionage zu Last gelegt. Im Falle einer Verurteilung könnte Trump bis zu zehn Jahre ins Gefängnis wandern.

Trumps politische Methoden als möglicher Schuldbeweis

"Die Staatsanwaltschaft hat das sehr geschickt gemacht, da sie Trump mit seinen eigenen Audio- und Videomitschnitten in die Enge treibt", sagt Heinisch. So hatte Trump in der Vergangenheit mehrfach seinen politischen Gegnern, wie beispielsweise Hillary Clinton im Wahlkampf 2016, Geheimnisverrat vorgeworfen. Eben diese Aussagen seien nun der Beweis dafür, dass Trump stets gewusst habe, wie die Rechtslage im konkreten Fall aussieht. Damit verhärtet sich das Bild, dass Trump wissentlich das Gesetz gebrochen hat. Clinton wurde einst vorgeworfen, dass sie in ihrer Zeit als Außenministerin nicht sensibel genug mit Mails umgegangen sei und auch ihre private Adresse für berufliche Korrespondenz verwendete. Trump meinte damals, dass er sich eine Verurteilung erwarte. Dazu kam es aber nie. Die ehemalige First Lady wurde nach Ermittlungen des FBI nicht einmal angeklagt.

Der Salzburger Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch analysiert Donald Trumps Ausgansposition. © Paris Lodron Universität Salzbur

Für Trump ist die Lage hingegen wesentlich prekärer. Die 37 Anklagepunkte kann man laut Heinisch in drei Teile ordnen. So habe Trump sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe geweigert, mit den Behörden zu kooperieren. In einem weiteren Ermittlungsstrang wird Trump bewusste Falschaussage in diesem Kontext vorgeworfen. So habe der US-Präsident gegenüber den Behörden ausgesagt, alle Dokumente bereits übergeben zu haben, obwohl dies nachweislich nicht der Fall war. Dabei drängte Trump auch ehemalige Mitarbeiter zur Falschaussage.

Der dritte Handlungsstrang umfasst dabei den Vorwurf der Spionage. So habe Trump bewusst sensible Daten ungesichert in seinem Haus aufbewahrt. "Das ist von der Qualität her wesentlich schwerwiegender als Trumps bisherige Gerichtsverfahren", so Heinisch. Diese Punkte unterscheiden Trumps Fall auch von jenen von US-Präsident Joe Biden und Ex-Vizepräsident Mike Pence, bei denen ebenfalls Dokumente gefunden wurden.

Weitere Anklagen erwartet

Hinzu kommt: Trump wird sich zudem wohl auch in Zukunft vor einem Bundesgericht verantworten müssen. Neben dem gegenwärtigen Verfahren ermittelt die Justiz nach wie vor gegen den ehemaligen US-Präsidenten wegen dessen Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Jänner 2021 sowie der mutmaßlichen Wahlbeeinflussung bei den Präsidentschaftswahlen. Trump hatte, so der Vorwurf, Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger aufgefordert, für einen Sieg nötige Wählerstimmen zu "finden" - was dieser verweigerte.

Und was sagt Trump zu den Vorwürfen? Der Republikaner bleibt seiner Linie treu und wechselt zwischen Attacken auf die Justiz und der Opferrolle. Die Ermittlungen seien "ein politischer Auftragsmord", polterte er am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt in Georgia. Seine Chancen auf eine Wiederwahl schmälern aber weder die juristischen Vorwürfe noch sein Verhalten, meint Heinisch. "Trump hat nach wie vor den Rückhalt von rund 40 Prozent der Wählerschaft, die loyal hinter ihm stehen".

Selbst eine Verurteilung wäre für Trump kein Hindernis, die US-Verfassung erlaubt es auch verurteilten Straftätern für das Präsidentenamt zu kandidieren. Sollte Trump dann die Wahlen 2024 gegen Joe Biden gewinnen, könne sich der wiedergewählte Präsident selbst begnadigen. Heinisch ist in Bezug auf eine Wiederwahl Trumps dennoch skeptisch. Trumps niedrige Beliebtheitswerte abseits seiner treuen Anhängerschaft machen einen Wahlsieg unwahrscheinlich. Die besten Karten auf einen Sieg gegen Amtsinhaber Biden hätte wohl Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der anders als Trump ohne juristische Flecken auf der Weste ins Weiße Haus einziehen könne.