Zum 1. Mal in der Geschichte der USA wurde ein Ex-Präsident festgenommen und angeklagt. Am Dienstag (4. April) wurde Donald Trump in 34 Punkten angeklagt. Die Anklage-Punkte wurden bis zur Verlesung geheim gehalten.

Ihm wird vorgeworfen, Geschäfts-Unterlagen verfälscht zu haben. Es soll auch um Schweigegeld-Zahlungen an eine Porno-Darstellerin gehen. Trump sagt, er sei nicht schuldig. Der Gerichts-Termin dauerte 1 Stunde. Der nächste Gerichts-Termin ist am 4. Dezember.

Das öffentliche Interesse an diesem Gerichts-Termin war sehr groß. Das Gerichts-Gebäude wurde von Polizisten gesichert. Vor dem Gebäude demonstrierten sowohl Anhänger als auch Gegner von Donald Trump.