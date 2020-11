Geheimtreffen?Rätsel um nächtlichen Besuch bei den Saudis

Facebook

Historisches Treffen: Netanjahu, bin Salman © AFP

Seit dem frühen Montag verbreiteten israelische Medien die neueste Nahost-Sensation. Gut drei Stunden habe die hochgeheime Stippvisite von Benjamin Netanjahu gedauert, der als erster Regierungschef in der Geschichte Israels saudischen Boden betrat. Angereist aus Tel Aviv mit dem Gulfstream-Jet eines israelischen Geschäftsmannes seien Netanjahu und Mossad-Chef Yossi Cohen am Sonntagabend auf dem Gelände der Zukunftsstadt "Neom" am Golf von Aqaba mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und US-Außenminister Mike Pompeo zusammengekommen. Thema des Gespräches war nach Informationen des „Wall Street Journal“ die Normalisierung der Beziehungen sowie die Bedrohung durch Iran, was sich auf zwei hochrangige saudische Berater berief.