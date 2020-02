Facebook

Unterlegen in Iowa: Joe Biden © APA/AFP/JOSEPH PREZIOSO

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat vor der Nominierung seines Konkurrenten Pete Buttigieg im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur gewarnt.

Es sei ein "Risiko" jemanden zu nominieren, "der nie ein höheres Amt als das des Bürgermeisters in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern in Indiana innehatte", sagte Biden am Mittwoch bei einem Auftritt in Concord im US-Bundesstaat New Hamsphire.

Teilergebnisse der ersten Vorwahl der Demokraten zur Bestimmung eines Kandidaten für die Präsidentenwahl im November sehen den 38 Jahre alten Buttigieg vorne, dicht gefolgt vom linken Senator Bernie Sanders. Biden steht bisher an vierter Stelle. Bestätigt sich dies, wäre das ein äußerst schwaches Ergebnis, da Biden bisher als nationaler Favorit gehandelt wurde. "Ich werde es nicht beschönigen, wir haben in Iowa einen Schlag in die Magengrube bekommen", sagte der 77-Jährige.