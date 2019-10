Hör-Feature: Österreichs Handelsdelegierter in Großbritannien, Christian Kesberg, erklärt Ursachen, Hintergründe und Folgen des Brexit-Dramas.

Christian Kesberg, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in London, im Studio der Kleinen Zeitung mit Hubert Patterer und Manfred Neuper © (c) Manuel Hanschitz

Er ist seit vier Jahren Österreichs Handelsdelegierter in London. Dort, im Herzen der Weltmetropole, hat Christian Kesberg das Brexit-Drama hautnah erlebt. In diesem Hör-Feature schildert der aus Kärnten stammende Jurist, welche Bruchlinien zur Loslösung der Insel von Europa führten, warum Brandstifter wie Boris Johnson eine Faszination auf das zerrissene Land und seine verunsicherten Bürger ausüben und was eine ungeordnete Scheidung zur Folge hätte.