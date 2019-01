Facebook

Bei den Protesten gegen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro sind nach Angaben von Aktivisten binnen einer Woche 35 Menschen getötet worden. Es liege eine Liste über alle Opfer vor, "mit Vornamen, Nachnamen, Ort und mutmaßlichen Tätern", sagte der Leiter der Menschenrechtsorganisation Provea, Rafael Uzcátegui, am Montag in Caracas.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Foro Penal wurden im Zusammenhang mit den Protesten 850 Menschen festgenommen, unter ihnen 77 Minderjährige.

In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen Staatschef Nicolás Maduro und dem oppositionellen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó.

Venzuela-Krise: Machtkampf in Caracas Vor Tausenden jubelnden Anhängern hat der venezolanische Parlamentspräsident Juan Guaido am 23. Jänner... (c) APA/AFP/FEDERICO PARRA (FEDERICO PARRA) ... dem sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro den Fehdehandschuh hingeworfen. (c) AP (Ariana Cubillos) Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas erklärte sich der 35-jährige Abgeordnete... (c) AP (Boris Vergara) ... zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes. Auch Maduros Anhänger gingen auf die Straßen, um die Regierung zu unterstützen.



(c) APA/AFP/LUIS ROBAYO (LUIS ROBAYO) Im Machtkampf hat sich das Militär hinter Präsident Nicolas Maduro gestellt... (c) APA/AFP/LUIS ROBAYO (LUIS ROBAYO) ... "Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird, oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt", so Verteidigungsminister Vladimir Padrino. (c) APA/AFP/LUIS ROBAYO (LUIS ROBAYO) Zehntausende Menschen gingen gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen... (c) APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT (RONALDO SCHEMIDT) Die Demonstranten zeigten Transparente mit der Aufschrift "Wir sind frei" und skandierten "Sie wird stürzen, sie wird stürzen, diese Regierung wird stürzen". (c) APA/AFP/JUAN BARRETO (JUAN BARRETO) Die Polizei feuerte Tränengasgranaten und Gummigeschoße in die Menge. Vermummte Demonstranten schleuderten Steine auf die Sicherheitskräfte. Die Proteste forderten eine blutige Bilanz. (c) APA/AFP/FEDERICO PARRA (FEDERICO PARRA) Die Vereinten Nationen rechnen mit steigenden Flüchtlingszahlen aus Venezuela. Sie stellen sich darauf ein, dass bis Ende 2019 knapp 5,4 Millionen venezolanische Flüchtlinge und Migranten in Nachbarländern leben dürften... (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Ende dieses Jahres waren es nach diesen Angaben bereits etwa 3,3 Millionen venezolanische Flüchtlinge. (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Im August hätten zeitweise 18.000 Menschen am Tag das Land verlassen, heute seien es knapp 5.000 pro Tag. (c) APA/AFP/ORLANDO ESTRADA (ORLANDO ESTRADA) Venezuela steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Aus Devisenmangel kann das ölreichste Land der Welt kaum noch Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs einführen... (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Die Venezolaner sprechen von Hunger, fehlender Gesundheitsversorgung, Unsicherheit, Bedrohung und Angst. (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Viele sehen keine Alternative, als ihr Land zu verlassen, um in Würde zu leben und eine Zukunft aufzubauen. (c) APA/AFP/JOAQUIN SARMIENTO (JOAQUIN SARMIENTO) Für die Unterstützung der Menschen und die Gastländer - allen voran Kolumbien, Ecuador und Peru - seien 738 Millionen Dollar (649,02 Mio. Euro) nötig. (c) APA/AFP/JOAQUIN SARMIENTO (JOAQUIN SARMIENTO) Die Nachbarländer brauchten Hilfe, um die Neuankömmlinge medizinisch zu versorgen, Schulplätze zur Verfügung zu stellen und die Venezolaner in den Arbeitsmarkt zu integrieren. (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Papst Franziskus hat der Bevölkerung in Venezuela während seiner Panama-Reise Unterstützung zugesagt. (c) AP (Arnulfo Franco) (c) AP (Fernando Llano) (c) AP (Ariana Cubillos) (c) AP (Ariana Cubillos) (c) AP (Fernando Llano) (c) AP (Fernando Llano) 1/23

Nach einem gescheiterten Aufstand von Nationalgardisten und Protesten der Opposition hatte sich Guaidó am Mittwoch zum Interimspräsidenten erklärt. Zwar haben sich die USA und eine Reihe weiterer Staaten hinter Guaidó gestellt. Allerdings steht das venezolanische Militär bisher hinter Maduro.