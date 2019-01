Facebook

Sie gehen für Juan Guaido auf die Straße, der sich zum Präsidenten ausgerufen hat © AP

Lange Zeit war Venezuela ziemlich flüssig. Und da die USA über die Hälfte des Erdöls abnehmen, setzte Präsident Nicolas Maduro auch auf Donald Trump. Der in Texas beheimatete Ölkonzern Citgo, der dem venezolanischen Staatskonzern PDVSA gehört, spendete 500.000 Dollar für die Vereidigungsfeier Trumps in Washington im Jänner 2017.

Chef von Citgo ist übrigens ein Cousin von Hugo Chavez, der den "Sozialismus des 21. Jahrhunderts" begründete, bevor Maduro nach Chavez' Tod 2013 das Erbe des Staatschefs fortführte. Wer den Ruin dieses Systems inspizieren will, bekommt schon am Flughafen von Caracas einen guten Eindruck. Leere Duty Free Shops, leere Gepäckbänder, kaum Licht. Und auf der Toilette fehlt das Klopapier. Kaum eine Airline fliegt noch in das Land, auch die Lufthansa stellte nach 45 Jahren den Betrieb ein.

Venzuela-Krise: Machtkampf in Caracas Vor Tausenden jubelnden Anhängern hat der venezolanische Parlamentspräsident Juan Guaido am 23. Jänner... (c) APA/AFP/FEDERICO PARRA (FEDERICO PARRA) ... dem sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro den Fehdehandschuh hingeworfen. (c) AP (Ariana Cubillos) Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt Caracas erklärte sich der 35-jährige Abgeordnete... (c) AP (Boris Vergara) ... zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes. Auch Maduros Anhänger gingen auf die Straßen, um die Regierung zu unterstützen.



(c) APA/AFP/LUIS ROBAYO (LUIS ROBAYO) Im Machtkampf hat sich das Militär hinter Präsident Nicolas Maduro gestellt... (c) APA/AFP/LUIS ROBAYO (LUIS ROBAYO) ... "Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird, oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt", so Verteidigungsminister Vladimir Padrino. (c) APA/AFP/LUIS ROBAYO (LUIS ROBAYO) Zehntausende Menschen gingen gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen... (c) APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT (RONALDO SCHEMIDT) Die Demonstranten zeigten Transparente mit der Aufschrift "Wir sind frei" und skandierten "Sie wird stürzen, sie wird stürzen, diese Regierung wird stürzen". (c) APA/AFP/JUAN BARRETO (JUAN BARRETO) Die Polizei feuerte Tränengasgranaten und Gummigeschoße in die Menge. Vermummte Demonstranten schleuderten Steine auf die Sicherheitskräfte. Die Proteste forderten eine blutige Bilanz. (c) APA/AFP/FEDERICO PARRA (FEDERICO PARRA) Die Vereinten Nationen rechnen mit steigenden Flüchtlingszahlen aus Venezuela. Sie stellen sich darauf ein, dass bis Ende 2019 knapp 5,4 Millionen venezolanische Flüchtlinge und Migranten in Nachbarländern leben dürften... (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Ende dieses Jahres waren es nach diesen Angaben bereits etwa 3,3 Millionen venezolanische Flüchtlinge. (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Im August hätten zeitweise 18.000 Menschen am Tag das Land verlassen, heute seien es knapp 5.000 pro Tag. (c) APA/AFP/ORLANDO ESTRADA (ORLANDO ESTRADA) Venezuela steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Aus Devisenmangel kann das ölreichste Land der Welt kaum noch Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs einführen... (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Die Venezolaner sprechen von Hunger, fehlender Gesundheitsversorgung, Unsicherheit, Bedrohung und Angst. (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Viele sehen keine Alternative, als ihr Land zu verlassen, um in Würde zu leben und eine Zukunft aufzubauen. (c) APA/AFP/JOAQUIN SARMIENTO (JOAQUIN SARMIENTO) Für die Unterstützung der Menschen und die Gastländer - allen voran Kolumbien, Ecuador und Peru - seien 738 Millionen Dollar (649,02 Mio. Euro) nötig. (c) APA/AFP/JOAQUIN SARMIENTO (JOAQUIN SARMIENTO) Die Nachbarländer brauchten Hilfe, um die Neuankömmlinge medizinisch zu versorgen, Schulplätze zur Verfügung zu stellen und die Venezolaner in den Arbeitsmarkt zu integrieren. (c) APA/AFP/YURI CORTEZ (YURI CORTEZ) Papst Franziskus hat der Bevölkerung in Venezuela während seiner Panama-Reise Unterstützung zugesagt. (c) AP (Arnulfo Franco) (c) AP (Fernando Llano) (c) AP (Ariana Cubillos) (c) AP (Ariana Cubillos) (c) AP (Fernando Llano) (c) AP (Fernando Llano) 1/23

Es geht auch immer darum bei internationalen Unternehmen, ob man noch ein Fuß in der Tür hat, wenn es zum Machtwechsel und einer Rückkehr zur Marktwirtschaft kommen sollte. Der Weltbank zufolge sind die Geschäftsbedingungen für Unternehmen in kaum einem Land der Welt so schlecht wie in Venezuela. In einem Index belegte Venezuela 2018 Platz 188 von 190 Ländern. Nur Eritrea und Somalia lagen dahinter.

Das Öl - Fluch und Segen

Das Öl ist Fluch und Segen zugleich - ähnlich wie in Brasilien in der Regierungszeit von Luiz Inacio Lula da Silva verschaffte der lange Zeit hohe Ölpreis dem Land mit den größten Reserven weltweit den Spielraum, um Millionen Menschen Wohnungen und ein würdiges Leben zu spendieren. Doch anstatt in den Boom-Jahren die Abhängigkeit zu verringern - 95 Prozent der Einnahmen stammen aus dem Ölexport - und die Ölindustrie zu modernisieren, wurde weiter fast alles aus dem Ausland importiert, von Toilettenpapier bis Lebensmitteln.

Tauziehen um Venezuela Die Entwicklungen in Caracas werden auch im Ausland angespannt verfolgt: Kurz, nachdem sich Juan Guaido zum Übergangspräsidenten ernannt hat, erkannte US-Präsident Donald Trump den Oppositionsführer als legitimen Interimsstaatschef an.

zum Übergangspräsidenten ernannt hat, erkannte US-Präsident den Oppositionsführer als legitimen Interimsstaatschef an. Präsident Nicolas Maduro brach die diplomatischen Beziehungen ab, die USA verweigern jedoch den totalen Abzug.

brach die diplomatischen Beziehungen ab, die USA verweigern jedoch den totalen Abzug. Juan Guaido wird von Maduro als "Agent" und "Marionette" der USA diskreditiert. Maduro wiederum setzt auf Russland mit Wladimir Putin , der sich in einem 20-minütigen Telefonat voll hinter ihn gestellt habe.

, der sich in einem 20-minütigen Telefonat voll hinter ihn gestellt habe. Die EU reagierte ebenfalls überraschend spontan: Er setze auf eine einheitliche Position der EU-Staaten zur "Unterstützung der demokratischen Kräfte" in Venezuela, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk binnen weniger Stunden auf Twitter mit. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini setzte mit einer offiziellen Erklärung nach: Die EU unterstütze das demokratisch gewählte Parlament, dessen Befugnisse wiederhergestellt werden müssten, und fordere freie Wahlen.

binnen weniger Stunden auf Twitter mit. Die EU-Außenbeauftragte setzte mit einer offiziellen Erklärung nach: Die EU unterstütze das demokratisch gewählte Parlament, dessen Befugnisse wiederhergestellt werden müssten, und fordere freie Wahlen. Lateinamerika spaltet sich ebenfalls in ein Pro- und in ein Contra-USA-Lager: Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton hat die autoritären Regimes in Venezuela, Nicaragua und Kuba als "Troika der Tyrannei" bezeichnet. In Kolumbien und Brasilien hingegen sind rechte Regierungen an der Macht, die gemeinsam mit den USA den Einfluss der Linken, vor allem aber auch Chinas in der Region eindämmen wollen.

hat die autoritären Regimes in als "Troika der Tyrannei" bezeichnet. In hingegen sind rechte Regierungen an der Macht, die gemeinsam mit den USA den Einfluss der Linken, vor allem aber auch Chinas in der Region eindämmen wollen. Brasilien erkannte Guaidó als Übergangspräsidenten an - ebenso wie Kolumbien, Paraguay, Chile, Peru, Argentinien, Guatemala, Costa Rica, Panama und Ecuador. Kuba sagte hingegen ebenso wie Russland Madura weiter seine Unterstützung zu.

erkannte Guaidó als Übergangspräsidenten an - ebenso wie sagte hingegen ebenso wie Madura weiter seine Unterstützung zu. Mexiko bleibt hingegen neutral. Präsident Andrés Manuel López Obrador gilt als möglicher Vermittler in dem Konflikt.

bleibt hingegen neutral. Präsident gilt als möglicher Vermittler in dem Konflikt. Sowohl der Kreml als auch China unterstützen Venezuela mit Milliardenkrediten. Das Land begleicht seine Schulden in der Hauptsache über Öllieferungen. Peking investiert in Infrastruktur- und Ölprojekte, Russland liefert Waffen.

unterstützen Venezuela mit Milliardenkrediten. Das Land begleicht seine Schulden in der Hauptsache über Öllieferungen. Peking investiert in Infrastruktur- und Ölprojekte, Russland liefert Waffen. Die Türkei und der Iran bleiben ebenfalls an der Seite Maduros. Unter Maduros Vorgänger Hugo Chávez wurde Venezuela der engste außenpolitische Verbündete Irans außerhalb der islamischen Welt. Die autokratischen Regimes und die Konfrontation mit den USA verbinden, ebenso wie, im Falle des Iran, die gemeinsamen Interessen in Sachen Öl.

Höchste Inflation der Welt

Als dann der Ölpreis einbrach und die Inflation die höchste der Welt wurde, verschärfte sich die Krise dramatisch. Mehr als drei Millionen Menschen sind vor dem Elend geflohen. Und die, die geblieben sind, stehen in Schlangen vor Supermärkten. Überall wühlen Menschen im Müll nach Essen - während die immer noch in großer Zahl vorhandene Oberschicht per WhatsApp völlig überteuerte Lieferungen vom Schwarzmarkt in die Tiefgaragen ihrer streng gesicherten Luxusappartments bestellt.

18 Tage für ein Kilo Käse

"Ein Kilogramm Käse kostet 18 Tage Mindestlohn, ein Kilo Fleisch fast einen Monat", schreibt der frühere Planungsminister Ricardo Hausmann in einer Analyse. Er fordert internationale Hilfe, um den "Alptraum" zu beenden. Das ganze Land ist eine Black Box, auch wer wie die Staatswirtschaft kontrolliert. Wer die Ölindustrie bei Maracaibo besucht, kann den ganzen Ruin spüren.

Die Förderung ist dramatisch eingebrochen, im vergangenen Jahr laut Hausmann um weitere knapp 40 Prozent auf nur noch 700.000 Barrel am Tag. Maduro hat nach örtlichen Medienberichten fast die gesamten Goldreserven verscherbelt, aber dank des Öls gibt es noch Devisen, um den Machterhalt zu sichern. Denn es wurden Abhängigkeiten in der Not geschaffen. Um in den Genuss von günstigen Lebensmittelpaketen (Öl, Reis, Thunfisch, Milchpulver und Mehl) zu kommen, muss man ein "Carnet de la Patria" beantragen - und erklären, die Regierung zu unterstützen. Nur mit diesem "Vaterlandsausweis" gibt es bestimmte Leistungen des Staates.

Dreht Trump den Hahn zu?

Seit Monaten spielt die US-Regierung von Donald Trump mit der Option, den Ölhahn ganz zuzudrehen - das könnte der Regierung Maduros und der vom Militär dominierten Staatswirtschaft den Todesstoß versetzen - aber zugleich das Elend der Bevölkerung derart verschärfen, dass ein unkalkulierbares Szenario bis hin zum Bürgerkrieg drohen könnte. Daher versuchte es Washington bisher mit dem Einfrieren ausländischer Konten von führenden Sozialisten.

Mehr als zehn Prozent der Ölimporte der USA kamen zeitweise aus dem Land des Klassenfeindes - es ist auch nicht einfach, dafür schnell Ersatz zu finden. Das Öl ist zwar von minderer Qualität, recht schwer, aber ein Importstopp der USA könnte in Zeiten einer zunehmend fragilen Konjunktur auch steigende Ölpreise zur Folge haben.

Weltbank tappt im Dunkeln

Eine schwarze Box ist Venezuela auch, was Zahlen anbelangt. Die Lage ist so düster, dass einfach keine Daten mehr veröffentlicht werden. Auch die Weltbank tappt im Dunkeln. Von 2014 bis 2015, den letzten verfügbaren Daten, brach die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung nach Angaben von "Focus Economics" von 15.929 US-Dollar auf 6.042 US-Dollar ein.

Die Venezolaner sind seither zu wahren Lebenskünstlern geworden - in der Hoffnung auf einen Wandel. In Merida zum Beispiel schaffte es die Heladeria Coromoto einst mit bis zu 870 verschiedenen Eissorten in das Guinness-Buch der Rekorde, darunter so wunderbare Kreationen wie "Amor de mi Vida" ("Liebe meines Lebens") und "Corazon mio" ("mein Herz"). Doch weil keine Milch und andere Zutaten zu bekommen sind, steht an der berühmten Eisdiele immer wieder: "Leider geschlossen".

