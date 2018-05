Facebook

Arkadi Babtschenko © (c) AP (Efrem Lukatsky)

Der Mord des russischen Kriegsschriftstellers und Bloggers Arkadi Babtschenko am Dienstagabend in Kiew wurde bis zum Mittwochabend in dieser Version erzählt: Man lauerte ihm im Treppenhaus auf, schoss ihm dreimal in den Rücken, dann erlag er im Notarzt-Wagen. Aber dann trat das vermeintliche Opfer auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Staatssicherheitsdienst FSB auf. Dabei stellte sich heraus, dass das Attentat inszeniert worden war.

