Der russische Journalist Arkadi Babtschenko ist am Leben: Er trat heute bei einer Pressekonferenz in Kiew auf und erklärte, er habe sich bereit erklärt, an einer Geheimaktion des ukrainischen Geheimdienstes teilzunehmen, um die Organsationen eines gegen ihn gerichteten Verbrechens aufzudecken.

Der angeblich in Kiew ermordete regierungskritische russische Journalist Arkadi Babtschenko lebt. Der 41-Jährige erschien am Mittwoch in Kiew auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Dort hat er sich für er sich für Nachrichten über seinen angeblichen Tod entschuldigt.

Die Pressekonferenz wurde live im Fernsehen übertragen. Nicht einmal Babtschenkos Frau Olga wusste von der Inszenierung. Sie hatte die Informationen geglaubt, wonach ihrem Mann in den Rücken geschossen worden war, als er das gemeinsame Apartment verließ. Babtschenko entschuldigte sich insbesondere bei ihr "für die ganze Hölle, die sie durchmachen musste".

Vor einem Monat eingeweiht

Der Journalist sagte, er sei vor etwa einem Monat eingeweiht worden. "In diesem Monat habe ich gesehen, wie die Jungs arbeiten, wie eifrig sie sind. Den ganzen Monat über waren wir im Kontakt, haben wir nachgedacht, gearbeitet, gehandelt. Und das Ergebnis war dieser Spezialeinsatz."

Ein Mann wurde nach dem vermeintlichen Mord am Mittwoch in Kiew festgenommen. Man legt ihm die Planung der Ermordung von Babtschenko zur Last. Der Täter habe von den Hintermännern 30.000 US-Dollar (25.956,05 Euro) in Aussicht gestellt bekommen, für einen Mittelsmann habe es 10.0000 Dollar gegeben, sagte Geheimdienstchef Grizak. Auftraggeber soll der russische Geheimdienst gewesen sein.

Politische Morde in Russland Politische Morde haben in Russland schon immer eine Rolle gespielt. In den mehr als 18 Jahren, die Präsident Wladimir Putin das Land beherrscht, sind viele seiner Gegner eines gewaltsamen Todes gestorben. Sergej Juschenkow, Politiker, erschossen 2003

Anna Politkowskaja, Journalistin, erschossen 2006

Alexander Litwineko, abtrünniger Geheimdienstler, vergiftet in Großbritannien 2006

Stanislaw Markelow, Jurist, erschossen 2009

Anastassija Baburowa, Journalistin und Aktivistin, erschossen 2009

Natalja Estemirowa, Menschenrechtlerin, ermordet 2009

Boris Nemzow, ehemals Vize-Ministerpräsident, erschossen 2015

Pawel Scheremet, Journalist, getötet durch Autobombe in Kiew 2016

Dienstag abend hatte es geheißen, Babtschenko sei in Kiew erschossen worden. Er hatte Russland Anfang 2017 verlassen, weil sich Drohungen gegen ihn und seine Familie häuften. Der nunmehrige angebliche Mord sei eine über Monate vorbereitete Aktion gewesen, um Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes zu enttarnen, sagte SBU-Chef Wassili Grizak laut der "Welt". Der mutmaßliche Organisator sei festgenommen worden.

Für die Russen eine "Propagandaaktion"

Zuvor hatten die ukrainischen Behörden wissen lassen, Babtschenko sei ermordet worden und die russische Regierung dafür verantwortlich gemacht. Russland hatte den Vorwurf zurückgewiesen.

Nun wird der fingierte Mordvon Russland als Propagandaaktion und Maskerade kritisiert. Dies sei offensichtlich, schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch bei Facebook. "Dass Babtschenko lebt, ist die beste Nachricht", schrieb sie. "Ich bedauere, dass Babtschenko an dieser Provokation der ukrainischen Geheimdienste teilgenommen hat", erklärte der russische Senator und Außenpolitiker Konstantin Kossatschow in einer ersten Reaktion.

