Diskriminierungsverbot wegen Frisur: Abgeordneter kommt mit Gesetzesvorschlag weiter

Olivier Serva will das Antidiskriminierungsgesetz in Frankreich um Frisuren erweitern. Ungleichbehandlung wegen „Schnitt, Farbe, Länge oder Beschaffenheit der Haare“ könnte bald explizit verboten sein. In erster Lesung wurde das Gesetz am Donnerstagnachmittag angenommen.