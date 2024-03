Das blaueste Meer, das man sich vorstellen kann. Geht man nach den Fotos in sozialen Medien, dann ist das blaueste Wasser der Welt immer genau dort, wo man selbst gerade Urlaub gemacht hat. Der Ferienhausanbieter CV Villas hat sich der subjektiven Sache jetzt angenommen und herauszufinden versucht, vor welchen Stränden das Wasser tatsächlich das blaueste Blau hat.

Für dieses Vorhaben wurden Screenshots von 200 Orten aus Google-Karten gemacht und das Blau des Meeres auf seinen Code nach dem RGB-Farbmodell hin untersucht. Dieser wurde dann wiederum mit dem von YInMn-Blau abgeglichen, dem blauesten Blau der Welt.

Blauer geht es kaum

Mit nur 12,4 Punkten Abweichung liegt ein europäischer Strand an der Spitze, den wohl kaum jemand erraten hätte. Der Pasqyra-Strand liegt im Süden Albaniens in der Nähe des Badeorts Saranda und wird auch „Spiegel-Strand“ genannt. Platz 2 und 3 gehen nach Griechenland: an die Paralia Mpouka, die auf dem Peloponnes liegt, und den Kassiopi-Strand auf Korfu.

Mit sieben Platzierungen im Ranking der Top 30 schneidet das Meer vor Hellas insgesamt am „blauesten“ ab. Auffällig: Nur vier der gelisteten Orte liegen nicht in Europa. Fünf Mal finden sich die bei den Österreicherinnen und Österreichern als Urlaubsdestination beliebte Spanien im Ranking, drei Mal Kroatien – unter anderem mit dem Goldenen Horn auf Brač – und zwei mal Montenegro.