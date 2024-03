In Afghanistan haben kleinere Frauengruppe anlässlich des Weltfrauentags in Privaträumen demonstriert. In mehreren Provinzen hätten sich einige Afghaninnen versammelt und die Aufhebung von Einschränkungen für die Frauen im Land gefordert, erklärte die Gruppe Purple Saturdays Movement am Freitag. Von Aktivisten verbreitete Fotos aus der nördlichen Provinz Tahar zeigten sieben Frauen, die Papiere mit der Aufschrift „Rechte, Gerechtigkeit, Freiheit“ vor ihre Gesichter hielten.

In diesem Archivbild sieht man junge Mädchen in einer geheimen Schule. © AFP / Ahmad Sahel Arman

In der Provinz Balkh hielten mehrere Frauen Schilder mit der Aufschrift „Gebt den Taliban keine Chance“ hoch. Auf einem Banner war „Rettet Afghanistans Frauen“ zu lesen. Bis Freitagnachmittag gab es keine Berichte über Frauenproteste im öffentlichen Raum.

Übernahme der Taliban

Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Behörden der Taliban eine strikte Auslegung des Islams übernommen, in der Frauen die Hauptlast der Einschränkungen tragen. Sie wurden aus dem öffentlichen Leben verbannt, dürfen nicht mehr ohne Begleitung eines männlichen Verwandten reisen und werden von manchen Jobs, weiterführenden Schulen und Universitäten sowie Parks und Sporthallen ausgeschlossen.

In der Vergangenheit hatte es sporadisch Frauenproteste gegen die Regeln der Talibanbehörden gegeben - aber aus Furcht vor Vergeltung oft in kleineren Gruppen und in Innenräumen, da es zuvor zu monatelangen Festnahmen von Demonstrierenden gekommen war.