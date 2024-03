SPÖ-Frauen kritisieren „fehlenden Plan gegen Gewalt an Frauen“

Am internationalen Weltfrauentag bemängeln die SPÖ-Frauen Südoststeiermark, dass sich in Bezug auf die Gleichstellung von Männern und Frauen wenig getan habe. Sogar einen „Rückschritt“ verorten sie in der Südoststeiermark.