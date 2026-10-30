Hocknstad und dauernd fett - mit Severin Gröbner

Severin Gröbner, gerade mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet, ist Gast im Kleine-Zeitung Podcast bei Thomas Maurer und Thomas Cik. Man spricht über Rechtspopulisten in Deutschland und Österreich, über kulinarische Differenzen und über Walter Eisermann.

Die nächsten Termine von Severin Gröbner finden Sie hier.

Das aktuelle Programm gibt es auch als Buch. Hier kann man es bestellen.

Wer Maurer, Cik und Kathrin Stainer-Hämmerle auf der Bühne erleben will, hat am 6. November die Gelegenheit dazu. In den Kammerlichtspielen in Klagenfurt werden zwei Episoden des Satire-Podcasts live vor Publikum aufgezeichnet. Hier gibt es Tickets .

. Und für jene, die es nicht nach Wien schaffen: Am 19. November gibt es den Podcast live in der Wiener Urania. Hier gibt es die Tickets für den Podcastabend von Missing Link .