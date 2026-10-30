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S1 E233
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Hocknstad und dauernd fett - mit Severin Gröbner

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Severin Gröbner, gerade mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet, ist Gast im Kleine-Zeitung Podcast bei Thomas Maurer und Thomas Cik. Man spricht über Rechtspopulisten in Deutschland und Österreich, über kulinarische Differenzen und über Walter Eisermann.   