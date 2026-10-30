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S1 E233·
Hocknstad und dauernd fett - mit Severin Gröbner
Wiedergabezeit 00:00 von 48:59
Severin Gröbner, gerade mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet, ist Gast im Kleine-Zeitung Podcast bei Thomas Maurer und Thomas Cik. Man spricht über Rechtspopulisten in Deutschland und Österreich, über kulinarische Differenzen und über Walter Eisermann.
- Die nächsten Termine von Severin Gröbner finden Sie hier.
- Das aktuelle Programm gibt es auch als Buch. Hier kann man es bestellen.
- Wer Maurer, Cik und Kathrin Stainer-Hämmerle auf der Bühne erleben will, hat am 6. November die Gelegenheit dazu. In den Kammerlichtspielen in Klagenfurt werden zwei Episoden des Satire-Podcasts live vor Publikum aufgezeichnet. Hier gibt es Tickets.
- Und für jene, die es nicht nach Wien schaffen: Am 19. November gibt es den Podcast live in der Wiener Urania. Hier gibt es die Tickets für den Podcastabend von Missing Link.