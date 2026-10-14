Kabarettpreis: Ist das der lustigste Mann Österreichs?

Der Österreichische Kabarettpreis 2026 wurde verliehen: Der Hauptpreis ging an Severin Groebner. Der ORF zeichnete auf und sendet die von Clemens Maria Schreiner moderierte Gala am 11. Dezember. Einmal mehr wurde Peter Klien prämiert.

Seit 1999 gibt es den Österreichischen Kabarettpreis; heuer wurde er in sechs Kategorien vergeben: Hauptpreis, Programmpreis, Förderpreis, Sonderpreis, Fernsehpreis und Onlinepreis. Neben den von der Fachjury vergebenen Auszeichnungen (sie ist zusammengesetzt aus Kulturjournalisten und Kulturveranstaltern) kann das Publikum beim Fernseh- und Onlinepreis für seine Favoriten abstimmen. Der Fernsehpreis ging zum bereits dritten Mal an Peter Klien für seine ORF-Late-Night-Show „Gute Nacht Österreich“, wofür sich der Satiriker auf seine ganz eigene Art bedankte: „Ich bedanke mich bei allen, die unsere Sendung schauen und für uns abgestimmt haben. Ich bedanke mich aber auch bei allen, die unsere Sendung schauen und nicht für uns abgestimmt haben. Zuletzt bedanke ich mich auch bei jenen, die unsere Sendung nicht schauen und trotzdem für uns abgestimmt haben", so Klien. Er sei nun schon im siebenten Jahr auf Sendung: „Das ist ziemlich lang, wenn man bedenkt, dass uns viele nicht mal zwei Monate gegeben hätten“, sagte Klien.

Über den Hauptpreis durfte sich Severin Groebner aus Wien freuen. Er dankte in seiner Rede allen rechtspopulistischen Parteien und Politikern für die satirische Steilvorlage, mit seiner Bühnenfigur „auch einmal so deppert, so primitiv, so selbstbezogen sein zu können”. Groebner (56) steht seit mehr als drei Jahrzehnten auf der Kleinkunstbühne. Laut Jury sei er in den vergangenen Jahren „zur Meisterschaft aufgelaufen, komplexe zeitgeschichtliche und gesellschaftliche Ärgernisse ebenso böse wie witzig auf den Punkt zu bringen“. Zu seinem aktuellen Programm lautet der Befund: „Der Rundumschlag eines gescheiterten Möchtegern-Autokraten macht einem – unter schmerzhaftem Lachen – die Mechanismen und Facetten des erstarkenden Alltagsfaschismus verständlich.“

© Mladenova Die Gala hat offenbar viel Spaß gemacht: Preis für David Scheid

Der Programmpreis ging an den Wiener David Scheid für „The Kabarettist“: Laut Jury verbinde er „politisches Kabarett, Stand-up, Rap, DJing, Polit-Satire und parodistisches Schauspiel“. Über den Förderpreis für das Programm „Zugzwang“ zeigte sich Steirerin Chrissi Buchmasser überrascht. Den Onlinepreis holte sich Schwesta Ebra (Ebru Sokolova), den Sonderpreis teilen sich Robert Steiner und Stefan Gaugusch alias Radioratte Rolf Rüdiger.

Moderiert wurde die Gala im Globe Wien von Clemens Maria Schreiner; ORF 1 strahlt sie aber erst am 11. Dezember um 23.10 Uhr aus.

© ORF/Leitner Late-Night-Show „Gute Nacht Österreich“ mit Satiriker Peter Klien