Neu
S1 E234·
Mit Gerald Grosz per "Mini"
Wiedergabezeit 00:00 von 34:38
Die wichtigsten Links zu dieser Episode:
- Die Recherche des Magazins Dossier zu Gerald Grosz.
- Die Tierwelt Herberstein ist einen Besuch wert! Und hat auch keine Verbindung zum Schloss der WK.
- Anexia-Chef Alexander Windbichler im Interview mit Uwe Sommersguter von der Kleinen Zeitung über IT-Souveränität.
- Emma geht zu Ende. Ein Nachruf auf das wichtige Magazin.
Ein Mann fuhr 2000 Kilometer, um seine Traumfrau zu treffen - sie war aber KI-generiert.
Und jetzt noch zwei wichtige Links:
- Wer Maurer, Cik und Kathrin Stainer-Hämmerle auf der Bühne erleben will, hat am 6. November die Gelegenheit dazu. In den Kammerlichtspielen in Klagenfurt werden zwei Episoden des Satire-Podcasts live vor Publikum aufgezeichnet. Hier gibt es Tickets.
- Und für jene, die es nicht nach Wien schaffen: Am 19. November gibt es den Podcast live in der Wiener Urania. Hier gibt es die Tickets für den Podcastabend von Missing Link. Gästin in der zweite Hälfte ist Medienanwältin Maria Windhager.