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Als ein 17-jähriger Mörder in Kärnten enthauptet wurde
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S16 E3
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Als ein 17-jähriger Mörder in Kärnten enthauptet wurde

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15. April 1944: Peter S. ist erst 17 Jahre alt, als er einer Bekannten seiner Mutter auflauert sie wegen ein bisschen Geld brutal ermordet. Wenige Monate später wird der Jugendliche enthauptet. Er ist einer der jüngsten Menschen, die in Österreich aufgrund eines Gerichtsurteils hingerichtet wurden.

Mit Claudia Beer-Odebrecht und David Knes

In dieser Folge besprochene Themen: 
Die Wilderer vom Hochobir und das Geständnis am Sterbebett (S15E2)
Die tödlichen Autofallen von Franz und Heinrich Petz (S25E6)
"Mir san quitt" – Der letzte Tod durch den Strang (Franz Löcker, der letzte in der Steiermark zum Tode Verurteilte) S1E7