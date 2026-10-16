Kleine Zeitung Logo
Suche
Neu
S1 E300
·

#374 Bonusfolge: Wie radikal sind Schüler:innen in Graz, Martin Kohlmaier?

Wiedergabezeit 00:00 von 1:18:25
Anhören auf:

Martin Kohlmaier unterrichtet an einer Grazer Mittelschule und bezweifelt die konsequente Umsetzung des Kopftuchverbotes. Denn er erlebt eine rasante Zunahme an extremen Situationen in den steirischen Klassenzimmern und zeigt außerdem die wachsende Gefahr von Konvertitinnen auf, die nach Graz kommen und den Islam als Geschäftsmodell entdeckt haben.

Die zitierte Diskussion "Wie viel Religion verträgt Demokratie?" könnt ihr hier nachsehen. 

Und hier ist noch der aktuelle Leitartikel meines Kollegen Wilfried Rombold, den ich euch sehr ans Herz lege. 