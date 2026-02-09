Weißkirchen an der Traun

Birgit Kamper folgt auf Karin Leitold, die sich innerhalb der Diözese neuen Herausforderungen stellt.
Der Chef der Firma Hage Sondermaschinenbau in Obdach ist leidenschaftlicher Musiker. Nun präsentierte er seine CDs „So wia i bin“ und „Grüße aus Obdach“.
Auf den Schock folgt ein Lichtblick: Der Unimarkt im Zentrum von Weißkirchen soll bestehen bleiben. Chefin Christa Raffler setzt wie schon bisher auf regionale Produkte
Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Werkskapelle Zellstoff Pöls AG fand die Bezirksmarschwertung mit elf Kapellen in Pöls statt.
Die Marktgemeinde Weißkirchen plant, den alten Pfarrhof zu kaufen. Dieser soll revitalisiert und zu einer Kinderbetreuungseinrichtung werden.
In Anbetracht des Gipfeltreffens der Autokraten in Peking fragen sich unsere Leser, warum die zögerliche Politik Europas dem nichts entgegenzusetzen hat.
Einer Anpassung der Pensionen unter der Inflationsgrenze stehen einige Leser sehr kritisch gegenüber, die lieber endlich eine echte Verwaltungsreform sehen würden - unter anderem.
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