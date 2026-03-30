Ein brennendes Auto im Wald sorgte am Samstag für eine brenzlige Situation am Eibeggsattel. Die alarmierten Feuerwehren konnten eine Ausbreitung der Flammen verhindern.
Es braucht nicht mehr viel Vorstellungskraft, um zu sehen, wie im neuen Spar in Pernegg eingekauft wird. Im Herbst soll der Markt aufsperren.
Am Freitagabend startet in der Breitenau ein Marathon der besonderen Art. Innerhalb von 24 Stunden gilt es 56 Kilometer quer durch das Almenland zu bewältigen.
Die Spedition Huber hat in Krieglach ein 6000 Quadratmeter großes Logistiklager realisiert. Die RHI Magnesita lagert darin Schüttgut.
Lange saß Martin Pretterhofer für die ÖVP im Gemeinderat, nun hat er eine eigene Liste, holte bei der Wahl auf Anhieb fünf Mandate und ist neuer Breitenauer Bürgermeister.
Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita, über die Auswirkungen der Trump-Zölle auf den Feuerfestkonzern, die Folgen des Sparkurses und den Bedarf an Nuklearenergie in Österreich.
Die ÖVP wird in Breitenau nicht mehr regieren. Der neue Bürgermeister heißt Martin Pretterhofer von der Liste „Wir“. Bei der Wahl hat er auf Anhieb fünf Mandate geholt, nun kommt eine Koalition mit der SPÖ.
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