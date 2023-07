Die Wetter-App warnt vor extremer Hitze. Um 12 Uhr hat es 29 Grad. Die Sonne brennt auf den Kopf, die Beine tragen den Körper, doch Stabilität fühlt sich anders an.

Zuflucht vor der Hitze findet man in Wien in der „Coolen Zone“ im 20. Bezirk. Dabei handelt es sich um einen Pensionistenklub, der seit diesem Juni durch die Stadt Wien in eine kühle Zone verwandelt wurde.

Gratis Eis für heiße Tage

Gefördert wurden eine Klimaanlage, Außenjalousien und eine Snackpauschale für Obst und Dicksäfte gibt es auch. Dienstag sei darüber hinaus ein guter Tag, um die „Coole Zone“ zu besuchen. Da gibt es gratis Eis, erzählt Gerti Siebenhandel, Abteilungsleiterin des Pensionistenklubs.

Während sie Kaffee und Kipferl auf den Tisch stellt, berichtet sie vom Wochenende. „Am Sonntag waren 60 Personen im Laufe des Tages hier.“ Ausgelegt ist der mit Bildern und Pflanzen dekorierte Ort für 50 Personen.

Die circa 220 Quadratmeter große Fläche wird auf rund 24 Grad gekühlt. Maximal sechs Grad Unterschied sollte es zur Außentemperatur sein. „Sonst können wir gleich die Rettung rufen, wenn die Leute rausgehen“, sagt Siebenhandel.

Die Besucher und Besucherinnen der "Coolen Zone"

Eine Pensionistin betritt den Raum. Begrüßt wird sie mit den Worten „Kühl dich einmal ab“. Sie ist hier, weil es kühl ist, aber nicht nur. „Der kühle Raum ist schön und gut, aber wichtig ist die Atmosphäre, die durch die Leute entsteht“, so die Pensionistin. Das sollte wertgeschätzt werden, fügt sie hinzu.

Willkommen sei hier jeder, unabhängig von Alter und Kultur. Die älteste Besucherin ist 93 Jahre alt und kommt vor allem wegen des Sportprogrammes. Auch Spiele gibt es hier einige. Das beliebteste ist „Rummykub“. Den Ruheraum mit Liegestühlen nutzt die ein oder andere Person für ein Nickerchen.

Weitere "Coole Zonen" sollen folgen

Der Klimawandelanpassungsexperte Simon Tschannett findet Einrichtungen wie diese gut. „Es gibt aber zu wenig“, sagt er. Laut Pedram Seidi, Pressesprecher von Umweltstadtrat Czernohorszky handelt es sich um ein Pilotprojekt. Es soll auf weitere Bezirke ausgeweitet werden. 819 Personen haben die derzeit zwei „Coolen Zonen“ in Wien bisher besucht.