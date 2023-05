Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Dienstag in Wien den Verkehr bei der Rossauer Lände, Ecke Mosergase, blockiert. Unmittelbar beim Polizeianhaltezentrum forderten sie erneut ein wirksames Klimaschutzgesetz und Tempo 100 auf Autobahnen. Bei den Protesten dabei war auch wieder Martha Krumpeck. Die Führungsfigur der "Letzten Generation" befand sich zuvor zwei Wochen in Haft wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe für nicht bezahlte Verwaltungsstrafen. "Keine Stunde aus der Haft entlassen, geht Martha sofort wieder in den Protest", twitterte die "Letzte Generation" unter den Bildern ihrer Führungsfigur.

Laut Öamtc kam es zu Staus am Alsergrund sowie in der Brigittenau. Betroffen waren die Rossauer und die Spittelauer Lände ab der Friedensbrücke, die gesamte Alserbachstraße in Richtung Friedensbrücke bis zur Markthalle sowie die Wallensteinstraße Richtung Friedensbrücke.