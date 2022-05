Die Matura – für rund 46.000 Schülerinnen und Schüler endet mit dieser Reifeprüfung die Schullaufbahn in den nächsten Wochen. Am Montag startete ein Teil bereits mit Griechisch und Latein in die erste schriftliche Prüfung der Zentralmatura. Am Dienstag (3. Mai) stand dann das gefürchtete Fach Mathematik am Programm.

Am 5. Mai folgt dann Deutsch, am 6. Mai Englisch, am 10. Mai Französisch, am 11. Mai Spanisch sowie die Minderheitensprachen und am 12. Mai Italienisch. Dazwischen werden am 9. Mai jene Fächer abgeprüft, in denen die Aufgaben nicht vom Bildungsministerium vorgegeben werden.

Mit den Deutsch-Klausuren waren alle rund 46.000 Maturanten des heurigen Jahrs gefordert. Ihnen wurden drei Themenpakete mit je zwei Aufgaben vorgelegt. Daraus konnten sie je eines wählen. Die Auswahl reichte dabei von Bertold Brecht über Geschichte und Demokratie bis hin zur Generation Smartphone.

Wenn Sie Näheres wissen wollen: Hier kommen Sie zu den Fragen! Das Bildungsministerium hat sie jetzt veröffentlicht.